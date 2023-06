Dit is het verhaal achter de kleurrijke vrouw op De Rietgors: ‘Elkaar omarmen zoals we zijn’

Criminelen maken adressen van leden biblio­theek in Gouda buit na hack: ‘We waren goed beveiligd’

Lid van de bibliotheek in Gouda? Let dan goed op, want de Chocoladefabriek is gehackt. Persoonsgegevens van leden zijn bij een ‘cyberincident’ in handen gekomen van onbevoegden, zegt adjunct-directeur Marloes Middeldorp. En dat kan een risico zijn.