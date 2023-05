Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in de gemeente Gouda

Dit klassieke huis van Hilbrand en Dieneke lijkt in 100 jaar nooit veranderd, maar schijn bedriegt

Het lijkt alsof de klassieke woning aan de Noordstraat in Bodegraven van binnen in honderd jaar tijd nooit is veranderd. Dieneke en Hilbrand Kramer weten wel beter; zij hebben de woning tot ieder detail gerestaureerd én er een stuk aangebouwd.