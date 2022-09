Dit lieve kleine huisje blijkt enorm groot (en heeft twee woonkamers)

Roy en Dorine deden er 17 jaar over om deze boerderij op te knappen, nu gaan ze verhuizen

De oude stadsboerderij aan Kromwijk in Woerden was twintig jaar verwaarloosd, toen Roy en Dorine Weijburg haar in 2000 kochten. Ze deden er zeventien jaar over om de boerderij helemaal op te knappen.

2 september