Dit unieke restaurant krijgt waarschijnlijk geen Michelinster, maar wint wél de Gouden Pollepel

Stukgelo­pen asielplan gaat tóch door: vanaf voorjaar 350 vluchtelin­gen en statushou­ders op Goudse Poort

In het Molenwiekpand in Gouda en in wooncontainers op het parkeerterrein daarvoor wonen vanaf het voorjaar van 2023 vluchtelingen. Eerst 350 voor vijf jaar, na die tijd is mogelijk ruimte voor 500 bewoners. Als de opvang tenminste definitief wordt.

7 september