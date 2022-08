Dit wist je niet over vleermuizen: ‘Vrouwtje bevrucht zichzelf maanden na paring met bewaarde sperma’

Inzame­lings­ac­tie voor mountainbi­ke­r­ou­te Bentwoud loopt stroef: ‘We hadden een streefbe­drag van 10.000 euro’

Er komt voorlopig minder geld binnen dan de initiatiefnemers voor een mountainbikeroute in het Bentwoud hadden gehoopt. Toch verwachten zij dat de 7 kilometer lange Hildamroute volgend jaar in gebruik is.

20 augustus