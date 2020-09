Dit zijn de winnaars van de Cheese Awards!

Onder professoren Gezonder leven dankzij tv-serie of videogame? Deze Goudse hoogleraar onderzoekt hoe dit kan

2 september In deze rubriek portretteren we een wetenschapper uit het Groene Hart. Bijzonder hoogleraar Martine Bouman uit Gouda is socioloog en onderzoekt hoe ze Nederlanders in beweging krijgt. Met een soapserie of computergame bijvoorbeeld. Zelf is ze dol op Japans zenboogschieten en Argentijnse tango.