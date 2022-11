Dit zijn volgens Quote 500 de rijkste Nederlanders uit Groene Hart (en deze familie bezit 1,1 miljard)

AAN DE WANDEL Als je deze route loopt kijk je uit op de enige werkende molenvier­gang in de wereld

Wandelen door het boerenland, langs cultureelerfgoed, over het water en slalommend langs het water. Het landschap tussen Alphen en Woerdense Verlaat is buitengewoon veelzijdig. Dit deel van het Groene Hartpad is dan ook een genot voor elke wandelaar die niet bang is voor wat kilometers.

29 oktober