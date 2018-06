DJ Jean zegt Roze Zaterdag af vanwege tv-opnames

DJ Jean zal niet optreden tijdens Roze Zaterdag in Gouda, dat maakte de organisatie vanmiddag bekend. ,,Last-minute is er wat misgegaan in de programmering", laat Jean, ofwel Jan Engelaar, in een videoboodschap weten. Tv-opnames op hetzelfde tijdstip gooien roet in het eten.