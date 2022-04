Docu Goudse filmmaker maakt kans op prijs: ‘Het zet mensen mét en zónder beperking tot nadenken over intimiteit en seks.’

De docu ‘Sexual healing‘ beleeft zondag de internationale première tijdens het Hot Docs Canadian International Documentary Festival en is daar ook genomineerd voor een onderscheiding. Elsbeth Fraanje, eerder Gouden Kalf-winnaar met de documentaire ‘Snelwegkerk‘, is nu in Toronto om die première bij te wonen.

De Goudse filmmaker volgt in de docu de 53-jarige Evelien, die sinds haar geboorte spastisch is. Intimiteit en seks zijn schaars in haar leven, maar het verlangen is er wel. Elsbeth Fraanje brengt in een intiem portret de zoektocht naar het vervullen van die wens in beeld.

Quote Ik kreeg toen van haar een gouden dildo, omdat ze vindt dat ze goed tot haar recht komt in ‘Sexual healing‘ Elsbeth Fraanje, Filmmaker

Openhartig

Ze vertelt: ,,Ik heb veel bewondering voor Evelien, ze stelde zich erg openhartig op. Mede daardoor is het een bijzondere documentaire geworden. Het zet mensen met en zonder beperking tot nadenken over intimiteit en seks.‘’

Dat Evelien ook waardering heeft voor Elsbeth, bleek wel bij de ‘echte‘ première van de documentaire in april. ,,Ik kreeg toen van haar een gouden dildo, omdat ze vindt dat ze goed tot haar recht komt in ‘Sexual healing‘. Ik vond het een mooi compliment, maar moest er ook hard om lachen.‘’

Snelwegkerk

Gelet op de eerste positieve reacties, hoopt de Goudse filmmaker dat ook ‘Sexual healing‘ prijzen in de wacht sleept. Eerder scoorde ze met haar documentaire ‘Snelwegkerk‘. Ze kreeg hiervoor onder meer een Gouden Kalf. ‘Snelwegkerk‘ gaat over de kapelletjes langs de Duitse snelweg, waar reizigers in ‘wensboeken‘ hun gedachten kunnen delen. Elsbeth: ,,Ik ben altijd op zoek naar verhalen achter mensen.‘’

‘Sexual healing‘ is binnenkort ook op de Nederlandse televisie te zien. BNNVARA zendt de documentaire 16 mei om 20.25 uur uit via NPO2.