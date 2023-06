Dode bij fietsongeluk is in drie kwart van alle gevallen 60-plusser: zo kunnen ouderen een ongeluk voorkomen

Van wieg tot graf ‘Zwaai mij maar uit alsof ik een tijd op reis ga’, zei Harry (1934-2022) bij zijn eigen afscheid van het leven

De wieg van Harry de Jong (1934-2022) stond dan wel in Rotterdam, maar al gauw dompelde hij zich onder in het verenigingsleven in Zevenhuizen. Het klikte vrijwel meteen met dat dorpsgevoel van zijn verkering Willy van Zuijlen. Hij werd een graag geziene dorpsgenoot die voor iedereen klaar stond.