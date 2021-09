Doe jij nog braaf je mondkapje op in de trein? Dit doen deze reizigers: ‘Heb astma, toch doe ik 'm soms af’

Sprookjes­ach­tig: Molenvier­gang verlicht

9 september Sprookjesachtig. Dat wordt het schouwspel dat te zien is op de avonden vanaf dinsdag 7 september tot en met zaterdag 11 september bij de Molenviergang in Zevenhuizen. Vijf avonden baden de vier molens na zonsondergang in het licht van schijnwerpers. Publiek is van harte welkom, bezoek is gratis.