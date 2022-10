Doodstraf voor homo’s? Dat was ook in Gouda heel normaal: ‘We zijn van ver gekomen’

Mannen met maskers overvallen snackbar: ‘Ze duwden een pistool tegen het hoofd van mijn 11-jarige zoon’

‘Kassa open, kassa’, schreeuwt iemand vrijdagavond plotseling door een snackbar in Gouda. Enkele seconden later drukt een gemaskerde overvaller een vuurwapen tegen het hoofd van het 11-jarige zoontje van de snackbareigenaar. ,,Ik schoot meteen in de overlevingsstand.”

16 oktober