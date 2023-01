Doodziek huisdier dat kermt van de pijn? 's Avonds heb je een probleem, want geen enkele dierenarts werkt

KOMT DAT ZIEN! Kunstwer­ken met naakte mensen te zien in Nieuwkoop: ‘Je kijkt niet in een pornoblad’

In het Reghthuys in Nieuwkoop is nog dit weekend de expositie ‘Blootgewoon’ te zien met werken van elf kunstenaars van de modeltekengroep. Zij tekenen en schilderen twee keer per maand een naaktmodel in het Reghthuys. ‘De kachel staat dan extra hoog, dus Poetin vaart er wel bij.’

30 december