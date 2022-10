Onderzoek wijst uit: Gouds gezin omgekomen door noodlottig ongeval

De politie concludeert dat het Goudse gezin dat afgelopen week in de Lek is gevonden, bestaande uit vader (80), moeder (69) en twee dochters (38 en 48), is omgekomen door een noodlottig ongeval. Dat meldt een woordvoerder. De recherche heeft haar ‘uitgebreide onderzoek’ afgerond.

26 oktober