Dorpen ‘omgebord’ tot Boerenlanden, ‘onafhankelijk sinds 2022’

Welkom in ‘Boerenlanden’, in plaats van in Berkenwoude of Krimpen aan de Lek. Verontwaardigde boeren hebben een een eigen vrijstaat in het leven geroepen in de Krimpenerwaard door de bebouwde-komborden over te plakken.