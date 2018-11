Drie dode herten in korte tijd: ‘Alles wijst op vergiftiging’

De drie dode hertjes lagen vanmiddag nog op het terrein. Een ezel komt kijken, snuffelt en raakt een van de herten aan met zijn hoef. Het lijkt alsof hij zo afscheid neemt. ,,Alle dieren zijn van slag’’, zegt De Bruijn. ,,Ze hebben precies door wat er is gebeurd. De herten natuurlijk helemaal, die zijn uit hun doen. ‘s Avonds ben ik teruggegaan om even bij hen te kijken. De moeders hoorde ik roepen. Dan doen ze omdat zij hun jong kwijt zijn.’’ Een aangeslagen De Bruijn vervolgt: ,,De herten zijn plotseling doodgegaan. Het is zeker weten geen natuurlijke doodsoorzaak. Zulke jonge herten en zo snel achter elkaar: dat is onmogelijk.’’



De Bruijn beheert het hertenkamp al 26 jaar. In al die jaren heeft hij nog nooit meegemaakt dat jonge dieren plotseling overlijden. Het enige hert dat ooit op het kamp is gestorven, is volgens hem een bok die van een verkeerde boomtak had gegeten. ,,Dat was toen binnen een paar uur gebeurd. Ik denk dat de herten die nu dood zijn ineens een grote hoeveelheid voer hebben gehad, waarschijnlijk maandagmiddag. Ik weet dat sommige mensen vanuit een bakkerij brood of broodkruimels komen brengen.



Misschien heeft er dit keer iets verkeerds doorheen gezeten, een middel waar de herten niet tegen kunnen. Of misschien is het weer zo’n verkeerde tak geweest. De taxus is bijvoorbeeld heel giftig. Misschien hebben mensen, jonge kinderen of wie dan ook, de herten precies die takken gevoerd. Dat kan natuurlijk altijd per ongeluk zijn gegaan. Dat jonkie daar heeft er ook last van gehad’’, zegt De Bruijn, terwijl hij wijst naar een klein hert dat achter een paar grotere soortgenoten aanhuppelt.



,,Ik was bang dat ik dit dier ook dood zou vinden vanochtend. Dat hert liep maandag te walsen door de wei, alsof het dronken was. Ook daarom denk ik aan vergiftiging.’’