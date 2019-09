Drie tieners aangehouden voor autobranden Gouda

Na maandenlang onderzoek heeft de politie deze week drie Goudse tieners, twee van 16 en één van 17 jaar, aangehouden op verdenking van het stichten van autobranden . Dat maakt de politie zojuist bekend aan deze krant. Gouda was een maand lang in de greep van de nachtelijke branden.

Een van de Gouwenaars werd afgelopen dinsdag aangehouden. De twee andere tieners werden donderdag in de kraag gevat. De 16-jarige verdachte die dinsdag is opgepakt, is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris, net als de 17-jarige verdachte die donderdag werd aangehouden. Hun voorarrest is met twee weken verlengd. De andere 16-jarige Gouwenaar is weer vrij.

De arrestatie is het resultaat van maandenlang onderzoek naar de autobranden die Gouda afgelopen zomer teisterden. De tieners werden opgepakt door de districtsrecherche van Alphen-Gouda, in samenwerking met het Flexteam. Het drietal is volgens de politie ‘betrokken bij een aantal brandstichtingen’. Onduidelijk is nog om welke autobranden het precies gaat.

Tussen 3 mei en 3 juni werd Gouda gedurende veertien nachten geplaagd door autobranden. Tussen 19 en 25 mei was het zelfs elke nacht raak. In totaal brandden 24 auto’s volledig uit.

De lijst van beschadigde voertuigen is nog langer. Vanaf het allereerste moment ging de Goudse politie uit van brandstichting. Alle registers werden opengetrokken om de brandstichter(s) zo snel mogelijk in de kraag te vatten. Op 23 mei kreeg de politie versterking van het parate peloton. Dat is een team van agenten die flexibel inzetbaar zijn, ‘daar waar de nood het hoogste is’.

Een dag later maakte burgemeester Mirjam Salet bekend over te gaan tot een verregaande maatregel. De door autobranden getroffen wijken Korte Akkeren, Kort Haarlem, Bloemendaal, Plaswijck en Oosterwei werden aangewezen als ‘risicogebied’.

Preventief fouilleren

De politie mocht daar preventief fouilleren tussen 22.30 uur en 04.00 uur. Gouwenaars die op dat tijdstip op straat liepen mochten worden gecontroleerd op spullen waarmee brand kan worden gesticht, zoals brandbare vloeistoffen, lonten en aanmaakblokjes. Ook aanstekers, lucifers en gasaanstekers hadden de aandacht.

Deze beslissing was een primeur: nooit eerder gebruikte een burgemeester deze maatregel in strijd tegen autobranden. ,,Preventief fouilleren is ingrijpend, maar dit voortwoekerende proces moet stoppen”, zei Salet. ,,De politie moet maximaal in staat zijn om te doen wat nodig is.’’

Ondanks alle maatregelen werden er weer auto’s in brand gestoken. Op 3 juni ontsnapten bewoners aan de Oosthoef aan een ramp: in hun straat staat een bus in lichterlaaie. Achterin liggen gasflessen. De brandweer voorkwam een explosie.

Stil

Kort hierna werd het stil. Rondom het onderzoek, maar ook in de stad. Er werden geen nieuwe branden gesticht. Op 7 juni werd mobiel cameratoezicht geplaatst in Plaswijck, maar dat leek de laatste zet van de politie en burgemeester. Vijf dagen later besloot Salet het preventief fouilleren te beëindigen.

In de nacht van 24 juni was de angst voor nieuwe branden weer even terug. In de Herenstraat brandde een Volkswagen Golf uit, maar onduidelijk is nog steeds of deze brand tot de reeks behoort. Ook op 16 juli brandde een auto volledig uit aan de Tweede Schoolstraat. Mogelijk ging het hier om een losstaand incident.