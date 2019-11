Dringen bij de nieuwe Dirk in Gouda voor een gratis bosje bloemen

Handen hasjhande­laar (62) bijna afgesneden door kompanen om 450 kilo drugs

13:56 Voor het handelen in een slordige 450 kilo hasj in 2016 moet een 62-jarige Hagenaar, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, anderhalf jaar de gevangenis in. Hij werd aangehouden nadat de politie hoorde dat zijn kompanen zich tegen hem hadden gekeerd en hem iets aan wilden doen.