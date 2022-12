Drollen, toiletpapier en wasmiddelresten in de gracht: zes woningen in Gouda niet aangesloten op riool

Het blijft niet bij enkele woonschepen in Gouda die niet zijn aangesloten op het riool. Ook de drollen, velletjes toiletpapier en wasmiddelresten van - in ieder geval - zes woningen in de binnenstad belanden op het oppervlaktewater.

De woningen zijn niet aangesloten op het rioolstelsel, blijkt uit onderzoek van de gemeente Gouda na geconstateerde lozingen op het oppervlaktewater. Afvalwater belandt hier dus linea recta in de grachten, stelt fractievoorzitter Max de Groot van de PvdA in Gouda. Hij uitte eerder al zijn zorgen over het feit dat woonschepen in de Museumhaven niet zijn aangesloten op het stadsriool. Afvalwater stroomt hier tussen de zwemmers.

Woningen

,,Het is te gek voor woorden dat woningen in de binnenstad van Gouda niet zijn aangesloten op het riool en dat we dat zo laten gebeuren. Dat is gewoon niet meer van deze tijd”, vertelt De Groot. Daarom heeft de fractievoorzitter vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over de mogelijkheden om het rioolprobleem in de stad definitief op te lossen.

Ook wil hij weten of het mogelijk is te onderzoeken welke kosten hieraan verbonden zijn. ,,Dat is vast een dure grap, maar hoelang willen we blijven lozen op open water en op onze grachten?” aldus De Groot.

