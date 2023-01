Drollen, toiletpapier en wasmiddelresten in grachten geloosd, maar gemeente Gouda doet er nog niks aan

De gemeente Gouda sluit niet uit dat de drollen, velletjes toiletpapier en wasmiddelresten van sommige huizen in de binnenstad in het oppervlaktewater geloosd blijven worden . Een oplossing om alle woningen op het riool aan te sluiten is mogelijk niet voorhanden.

In ieder geval zes woningen in de binnenstad en verschillende woonschepen in de Museumhaven zijn niet aangesloten op het Goudse rioolstelsel. Afvalwater belandt dus linea recta in de grachten en het oppervlaktewater, stelde fractievoorzitter Max de Groot van de PvdA in Gouda al eerder.

De Groot stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijkheden om het rioolprobleem in de stad definitief op te lossen. Ook wilde hij weten of het mogelijk is te onderzoeken welke kosten hieraan verbonden zijn.

,,Het oplossen van alle ongezuiverde lozingen is mogelijk niet haalbaar”, aldus Gouda. Bij een aantal panden in de binnenstad zijn ingrijpende inpandige aanpassingen nodig, waarvoor uitvoerig bouwkundig onderzoek noodzakelijk is. Het Goudse college noemt de ongezuiverde lozingen wel ‘ongewenst’ en vindt dat het in principe opgelost moet worden.

Een onderzoek naar de eventuele kosten komt er dan ook, als het aan het college ligt. Maar voorlopig nog niet: zo’n onderzoek is niet eenvoudig en kost momenteel te veel tijd en geld. Als de meerderheid van de gemeenteraad het wil, kan het worden meegenomen in de plannen voor de toekomst.

Voor PvdA-fractievoorzitter Max de Groot duurt dat te lang. ,,Ik begrijp dat het een ingewikkelde en dure zaak is, maar in deze situatie, waarbij afvalwater wordt geloosd op het oppervlaktewater, kun je niet te lang wachten. De oplossing lijkt er wel te komen, maar eerst moet weer gepraat worden. Ik ben hier al een jaar mee bezig, maar hopelijk wint de aanhouder.”

