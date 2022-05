Drone speurt naar nesten, zodat kuikentjes nóóit meer ten prooi vallen aan de messen van de maaimachine

Het is half vijf in de ochtend als Raymond de Vries zijn drone in banen heen en weer boven percelen in de polder Stein laat vliegen. Het moet zo vroeg, want anders heeft de zon het land te veel opgewarmd. Onder de drone hangt namelijk een infraroodcamera die vanaf een hoogte van zo’n dertig meter het temperatuurverschil op de grond met tienden van graden kan waarnemen. Dat is ruim voldoende om dieren door hun lichaamswarmte te kunnen onderscheiden van hun koudere omgeving.