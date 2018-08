Duimen dat zeldzaam albinowaterhoentje Jara het redt

Het witte vogeltje moest worden gered omdat zijn moeder het beestje niet accepteerde. ,,Er waren nog twee zwarte kuikentjes in het nest, maar omdat Jara wit is, werd hij niet erkend door zijn moeder.” Omwonenden ontdekten het kuikentje in het water langs de Heemskerkstraat en belden de dierenambulance. Of het een mannetje of vrouwtje is kan Verberk nog niet zeggen. De naam Jara is een samenvoeging van Jan en Francis, de twee verzorgers die de kuiken uit het water haalden. ,,Normaal geven we onze dieren geen naam, maar dit is zo een speciaal geval,” zegt Verberk.