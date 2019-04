Duizend gratis mondzorgbehandelingen voor mensen die het écht nodig hebben

column ‘Pete Hoekstra is eigenlijk best een aardige kerel’

7:31 Wij dachten dat de Amerikanen een xenofobe dwaas naar ons land hadden gestuurd om hier ambassadeur te worden. Maar eerlijk is eerlijk, vooralsnog valt dat reuze mee. Sterker nog, Pete Hoekstra is eigenlijk best een aardige kerel.