Duizenden jaren geleden werd Westergouwe al bewoond: zeer zeldzaam jagerskamp gevonden

indebuurt.nl Op de Goudse warenmarkt: ‘Mijn boerenka­zen koop ik bij mijn familie'

“Als je bij ons thuis vervelend was, werd je aan het werk gezet,” vertelt Jan. “Dan moest je in het pakhuis helpen met kaas poetsen. En toen ik oud genoeg was, moest ik mee naar de markt.” Jan kan erom lachen, want zo’n straf was het nu ook weer niet. “Ik vond het leuk op de markt. Mijn vader zette me achter de eieren en liet me die verkopen. Hoe ik dat aanpakte, mocht ik zelf weten, zo ging dat.” De eerste twee jaar hielp Jan zijn vader in de kraam, daarna ging hij op zaterdagen met zijn broer mee. Dat hij uiteindelijk voor zichzelf zou beginnen lag redelijk voor de hand. “Ja, en toch ook niet,” vertelt Jan, “want ik ben opgeleid voor de bouw. Maar van dat werk werd ik vreselijk chagrijnig. Ik zat de hele tijd met dezelfde collega’s, dat was niks voor mij. Ik was tenslotte de markt gewend.”