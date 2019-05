Duwende koopjesjagers en grimmige sfeer door megakorting bij Blokker in Gouda

Quote Mensen vechten om een tuinset, er zou genoeg voorraad zijn!!! Niet dus!! Slecht georgani­seerd Nancy Boer, Via Twitter Meerdere agenten haastten zich op verzoek van Blokker naar het distributiecentrum, toen voor de deur geduw en getrek ontstond. Dat moest de toestroom, naar schatting duizend mensen, in goede banen leiden.



Slechts de helft van de bezoekers kon naar binnen, laat een politiewoordvoerder weten: ,,Om tien uur vanochtend kregen we een melding toen alles bij Blokker was uitverkocht. Blokker wilde daarop de deuren sluiten. Maar de aanwezigen geloofden niet dat alles al weg was. Toen veranderde de sfeer. De politie was niet op de hoogte van de sale.’’



Agenten rukten uit om de boel te sussen, toen vanochtend duidelijk werd dat niet iedereen tegelijk naar binnen kon. Ook liet de politie een politie-helikopter opstijgen. Niemand is aangehouden. Een politiewoordvoerder laat weten dat de hele voorraad is uitverkocht. ,,Het is zinloos om nog te komen.”

Vechtpartij

Op diverse toevoerwegen stond het verkeer vast. Rijkswaterstaat zette tussen 10.30 uur en 11.15 uur een weginspecteur in om het verkeer in goede banen te leiden. Hanneke Derksen, woordvoerder Rijkswaterstaat: ,,Daarna is het begeleiden van het verkeerd overgenomen door een andere partij, dus de politie of de Blokker. Er was inderdaad veel verkeersoverlast. Door de toeloop zag je het verkeer zelfs opstropen op de A12 en de A20. Dit is wel vreemd en komt niet vaak voor. Er werd volgens mij ook gevochten.”

Onwel

Ronald Cirkel kwam speciaal uit Utrecht voor interessante geprijsde tuinsets. ,,Toen ik er eindelijk was, zag ik allemaal politie. Mensen werden weggestuurd. Een woordvoerder van Blokker zei dat ze vanwege de veiligheid niemand meer konden toelaten en dat mensen binnen onwel waren geworden. De situatie werd wel grimmig. Mensen zagen in dat dit door Blokker verkeerd was ingeschat. Maar omdat ze van ver moesten komen, waren ze niet vrolijk. Dit had een internetsale moeten zijn.’’

Volledig scherm Gelukkige koopjagers die wel wat hebben weten te scoren in Gouda. © Ronald Cirkel

Gehuurde busjes

Quote Het is niet zo dat Blokker zich heeft misdragen, door te duwen en te trekken. Kennelijk is dit het gevolg van veel mensen bij elkaar Woordvoerder Blokker Jos Muller stond met zijn vrouw in de rij en kreeg na 10.00 uur nog te horen dat er voldoende voorraad was. ,,Er zou om 12.00 uur een nieuwe lichting klanten naar binnen mogen. Even daarop was de politie ter plaatse en werd vermeld dat het evenement zou zijn afgezegd. Dit is spijtig want zelfs nu nog komen mensen met gehuurde busjes aan en worden huiswaarts gestuurd. En het evenement staat nog doodleuk op hun website en sociale media vermeld.”



‘Wat is er aan de hand in Gouda... Kom de stad niet eens in vanaf de snelweg’, klinkt het op Twitter. Er is ook kritiek op Blokker. ,,Net op de terugweg van de magazijn verkoop te Gouda! Konden niet naar binnen vanwege flauw gevallen personen, mensen vechten om een tuinset, er zou genoeg voorraad zijn!!! Niet dus!! Slecht georganiseerd”, schrijft Nancy Boer.

Reactie Blokker

Blokker stelt bij monde van een woordvoerder dat het op voorhand moeilijk inschatten is hoe groot de toeloop wordt. ,,Van tevoren kunnen we niet weten dat er duizend mensen tegelijk naar binnen willen. Achteraf hebben mensen altijd goede ideeën en suggesties. We moeten het wel in perspectief zien: het gaat om een sale in een magazijn, hè, dit hebben we al eerder gedaan. Het is niet zo dat Blokker zich heeft misdragen, door te duwen en te trekken. Kennelijk is dit het gevolg van veel mensen bij elkaar.”

De winkelketen weerspreekt dat koopjesjagers zijn flauwgevallen. ,,Eén suikerpatiënt had een insulinetekort. Dat hebben we opgelost met zoetigheid. Wellicht dat klanten dat hebben gezien.”

Een maand geleden was er ook een magazijnsale in Gouda. Toen was het beduidend minder druk, volgens een Blokkerwoordvoerder. ,,Nu is het Hemelvaart, dus veel mensen zijn vrij. En we hebben landelijke radioreclame gemaakt.”

Volledig scherm © Pim Mul

Koopjesjacht

In alle vroegte vertrokken Marian Baijens en Jolande Meeuwsen uit Oostvoorne. Vol goede moed op koopjesjacht bij Blokker. Anderhalf uur zaten ze in de auto. ,,We kwamen voor twee loungesets en twee tuintafels met acht stoelen”, zegt Meeuwsen. Als ze rond tien uur aankomen op de Antwerpseweg, kunnen ze al niet meer naar binnen. ,,We mochten voor de tweede sessie naar binnen”, vervolgt Meeuwsen. ,,Die zou om 12.00 uur beginnen. We zijn wat gaan drinken en toen we terugkwamen, bleek ineens alles uitverkocht.”

De filiaalmanager kwam volgens de koopjesjagers kort na tien uur naar buiten om te vertellen dat alle artikelen op waren. Baijens: ,,Dus dat feest ging niet door. Ik baal ervan en snap niet dat je als bedrijf geen plan klaar hebt liggen voor dit soort situaties. De loungesets die wij op het oog hadden waren afgeprijsd van 800 naar 300 euro, dan begrijp je toch dat daar mensen op af komen?”

Lege handen

Terwijl steeds meer bezoekers realiseren dat ze hoogstwaarschijnlijk met lege handen terug naar huis moeten, wacht Erik Meijer uit Berkel en Rodenrijs op zijn vrouw en zoon. ,,Toen we hier aankwamen stond er een enorme file. Ik geloofde eerst niet dat dit voor de Blokker was, maar zei tegen mijn vrouw: stap alvast maar uit. Even later kreeg ik een appje dat ze binnen was en op de tuinset stond te wachten. Maar nu duurt het al heel lang: eerst had ik nog een plan om een boedelbak te huren, maar goed dat ik dat niet heb gedaan.”

Volgens Meijer werd de sfeer bij de deur grimmig toen bleek dat bezoekers in etappes naar binnen moesten. ,,Er werd heel heftig gereageerd.” Even later komt zijn vrouw samen met hun zoon naar buiten, met lege handen. ,,Schande die chaos”, roept ze. Meijer, sussend tegen zijn vrouw: ,,Kom gauw mee naar huis. Normaal ben je bleek, maar nu zie je helemaal rood.”

Volledig scherm Een flinke rij bij de Blokker. © @Maz_othfc

Volledig scherm Lange rijen bij Blokker in Gouda © Robert Bakker