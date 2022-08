Dylan (22) gaf 1000 euro uit aan kleding voor Temptation Island, maar kwam nauwelijks in beeld

interviewNa een avondje stappen gaf hij zich in een dronken bui op voor Temptation Island: Love or Leave. Dat Dylan Molenaar (22) even later daadwerkelijk in de villa in de Dominicaanse Republiek zou vertoeven om mee te doen aan het programma, had hij nooit durven dromen.