Echtpaar dood aangetroffen in woning in Waddinxveen

De politie startte het onderzoek nadat ze een melding kregen. Over de doodsoorzaak wil de politie nog niets zeggen.

Volledig scherm Een agent staat voor de woning in de Sint Victorstraat in Waddinxveen waar vanochtend de bewoners dood zijn aangetroffen. Het gaat om het echtpaar dat daar woonde. © Josh Walet

Huwelijksfeest

Ook voor buurtbewoners is niet duidelijk wat er aan de hand is. Een moeder en haar dochter, die allebei in de straat wonen, staan in de stromende regen te kijken. Ze zagen eerder op de ochtend al een brandweerwagen, ambulance en een politieauto bij de woning. Volgens de vrouwen, die niet met hun naam in de krant willen, gaat het om een ouder echtpaar van in de zestig, dat er al lang woonde en bekende gezichten zijn in de wijk. Een paar dagen geleden zou het paar nog hun 45-jarig huwelijksfeest hebben gevierd.

,,Het zijn heel gezellige en gastvrije mensen van in de zestig en ook erg betrokken bij de buurt. We kennen ze ook heel goed. Als ze alle twee in de zon buiten zaten, vroegen ze ons er gezellig bij te komen zitten.”

Volledig scherm In een woning in de Sint Victorstraat in Waddinxveen zijn vanochtend twee lichamen gevonden. De politie doet onderzoek. © Josh Walet

,,We kunnen ons niet voorstellen dat er iets ernstigs met ze is gebeurd”, aldus de buurvrouwen. ,,We hebben niets gehoord of gezien. Het is heel triest allemaal en volkomen onverwacht wat we nu in onze straat meemaken. Ik zit de hele morgen al vanuit huis te kijken en hoop en bid dat het niet waar is. Maar als er ambulances wegrijden zonder iemand er in en er zijn zoveel politiewagens, dan is dat nooit goed.”

