Een uitnodiging voor een coronaprik; maar wat staat er allemaal voor moeilijke taal?

Ah, een uitnodiging voor een coronaprik in de brievenbus. Snel even lezen. Het zijn drie blaadjes vol tekst. Maar wat staat er eigenlijk? Voor grote groepen mensen die de uitnodiging krijgen, is het lastig om te begrijpen wat zij moeten doen. Het kan beter.

Duidelijke taal dus omdat iedereen het moet kunnen lezen en begrijpen. We gaan het nu ook proberen.

Het RIVM verzorgt de uitnodigingen voor een vaccinatie tegen corona. Volgens de brief ligt het vaccin klaar en kan er een afspraak gemaakt worden. Dan blijkt al dat op twee manieren een afspraak te maken is: bellen en via de computer. Met leuke plaatjes wordt aangegeven waarom er geprikt moet worden, wat het vaccin precies doet en wat de bijwerkingen kunnen zijn. Tot zover is het duidelijk. Toch?

Op de achterzijde van dit informatieblaadje staat wat er met de gegevens gebeurt van degene die een prik krijgt. Er worden ook vragen gesteld. Wat moet je doen als je niet wilt dat jouw persoonlijke gegevens bij het RIVM terecht komen? Maar wat zijn daar dan de gevolgen van? En hoelang bewaren ze die informatie?

Lange zinnen

Het zijn veel vragen over iets wat niet erg concreet is. Het is veel tekst en het zijn soms lange zinnen. Voor laaggeletterden is dat lastig, maar ook voor mensen die de taal niet goed machtig zijn.

Quote Eenvoudige woorden, korte zinnen, plaatjes en filmpjes kunnen helpen Mirjam Fransen, Onderzoeker coronagedragsunit bij het RIVM

Mirjam Fransen uit Gouda is onderzoeker coronagedragsunit bij het RIVM. Zij bestudeert hoe de communicatie over gezondheid en zorg beter kan. ,,Dertig procent van de Nederlanders heeft moeite met het vinden en begrijpen van informatie over gezondheid en weet niet precies hoe die toe te passen”, vertelt zij.

,,Eenvoudige woorden, korte zinnen, plaatjes en filmpjes kunnen helpen.” Zo heeft het RIVM samen met expertisecentrum Pharos en Stichting ABC een nieuwe, eenvoudige uitnodiging voor de coronaprik gemaakt.

Een voorbeeld van lange zinnen, moeilijke afkortingen en vage omschrijvingen:

,,COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2. De ziekte kan luchtwegklachten en koorts veroorzaken en in ernstige gevallen ademhalingsproblemen. Het virus wordt verspreid door hoesten en niezen. Via druppeltjes komt het zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus.”

Het kan anders: Steffie is een internetpoppetje dat op de volgende wijze uitlegt wat corona is:

,,Het coronavirus wordt ook wel COVID-19 genoemd. Het coronavirus veroorzaakt een nieuwe ziekte. Het coronavirus is besmettelijk. Dat betekent dat iemand die het coronavirus heeft het ook aan iemand anders kan geven. Dit gebeurt vooral door hoesten of niezen. Het coronavirus komt dan met kleine druppeltjes in de lucht. Mensen die dichtbij staan ademen die druppeltjes in en kunnen dan ook ziek worden.”

Makkelijk uit te leggen

Steffie.nl weet elk moeilijk onderwerp heel makkelijk uit te leggen. Zij is te vinden op Steffie.nl. De GGD Hollands Midden maakt inmiddels ook gebruik van dit alleswetende internetpoppetje. ,,Wij letten er erg op om zo duidelijk mogelijk te zijn”, zegt Carin Boon van de GGD Hollands Midden. Inmiddels heeft deze GGD de vragenlijst over de gezondheid makkelijker gemaakt.

Het is echt onmogelijk om iets te schrijven wat iedereen begrijpt. Dat zegt Wim Danïels. Hij is taalliefhebber en schrijver. De communicatie tussen overheid en inwoners is de laatste twintig jaar sterk verbeterd, zegt Daniëls.

,,Het enige wat werkt is om mensen die het niet begrijpen op te bellen en het uit te leggen. Ik weet het van mijn vader. Als hij een brief van de gemeente kreeg, stapte hij op z’n fiets, reed naar het gemeentehuis en vroeg wat hij met die brief moest. Zo kreeg hij antwoord en wist hij wat de bedoeling was. Dat werkt.”

