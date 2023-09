Een volle dag in de voetsporen van klimaatactivisten op de A12: ‘Laat die arrestatiebussen maar komen’

Geheim pakje van rijke dame gaat na 100 jaar bijna open: Ton weet wat het is (en licht tipje van de sluier op)

Nog een paar nachtjes slapen, dan is het zover. De inhoud van het geheimzinnige pakketje dat een welgestelde vrouw genaamd Paulina honderd jaar geleden achterliet in haar luxe villa in Haastrecht, wordt eindelijk uit de doeken gedaan. Ton Godschalk is één van de weinigen die het geheim al wél weet. Hij licht een klein tipje van de sluier. ,,Maar, my lips are sealed.”