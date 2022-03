Eend overleeft botsing op wonderbaarlijke wijze: grille van auto moet uit elkaar om vogel te bevrijden

Het was een hele klus om de eend te bevrijden. In een garage in Lekkerkerk werd de auto op de brug gezet. ,,Op het eerste gezicht leek de grille dicht, maar het raster bleek te zijn gebroken en is door de klap uit elkaar geweken, waardoor de eend ertussen kwam”, vertelt Diou.

,,Dat is echt wonderbaarlijk”, zegt Diou. ,,Hij was wel gewond. We hebben hem naar de opvang gebracht en daar is hij aan een verwonding op zijn borst behandeld. De wond is gehecht. Het was nog even afwachten of hij geen inwendige verwondingen had, maar hij is nog steeds fit. Ik zag hem alweer ronddobberen in het water. Ik sta er versteld van.”