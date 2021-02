Eerbetoon aan The Golden Earring vanaf de Sint-Jan

Verzoeknummers van The Earring zijn welkom door te mailen naar boudewijnzwart@gmail.com. Men moet er wel rekening mee houden dat het nummer bespeelbaar moet zijn op een groot carillon en een beetje melodieus moet klinken. Radar Love is volgens Zwart een mooi nummer, maar niet heel melodieus en daardoor niet het meest geschikte nummer voor een carillon. Songs die hem al zijn aangedragen, zijn: Another 45 miles to go, Just a little bit of peace in my heart, Hold me now, Whisper in the crowd en Murdock 9 6182.