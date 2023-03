Eerste flexflitspaal in Gouda nog voor de zomer geplaatst

Daarna gaan ze naar een andere plek. Voordat de paal gaat rouleren, komt deze te staan op de Burgemeester Jamessingel, voor de kruising met de Burgemeester Mijssingel. Deze plek is nog wel onder voorbehoud, meldt het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Een exacte datum voor de komst van de flitspaal is er nog niet.

Justitie zet de flexflitsers sinds eind vorig jaar in voor het handhaven van de maximumsnelheid. Er worden in totaal vijftig flexflitsers ingezet, die gaan rouleren over circa 150 locaties. Deze flitspalen komen te staan of staan dat al op wegen waarop auto's 50, 70 of 80 kilometer per uur mogen rijden.