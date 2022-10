Eerste stadsdichter en ereburger Inez Meter (97) overleden

Op de leeftijd van 97 jaar is de geboren en altijd in Gouda blijven wonen Inez Meter overleden. In 2003 was ze de eerste stadsdichter van Gouda. Ze was ook ereburger van de stad.

Inez Meter werd in oktober 1925 geboren aan de Hoge Gouwe, vlakbij de Gouwekerk. Na haar opleiding aan de ULO, werd ze kleuterleidster, eerst in Gouda zelf, daarna in Rotterdam en vervolgens in Gouderak.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog leerde ze haar man Witte van Leeuwen kennen, met wie ze in 1952 in het huwelijk trad. Het stel ging wonen aan de Oosthaven. Eerst bij iemand ‘inwonen’, daarna in een eigen woning aan dezelfde gracht. Daar is ze blijven wonen tot ze een paar jaar geleden verhuisde naar het toen net gereedgekomen zorgcentrum in het voormalige Sint Jozefpaviljoen aan de Graaf Florisweg.

Dat ze in Gouda door haar gedichten bekend werd, kwam door het winnen van de aanmoedigingsprijs voor letteren van de gemeente Gouda in 1975. ,,Ik weet nog dat ik de gedichten hier in het museum moest afgeven. Ik durfde het niet. Ik ben eerst nog drie keer de deur voorbij gelopen. Toen ik werd gebeld dat ik had gewonnen, kon ik het eerst niet geloven. Ik werd me ervan bewust dat het andere mensen aanspreekt wat ik schrijf.’’

Gouda zal Inez Meter om meer blijven herinneren. Ze was lid van de vroegere culturele Raad en stond van daaruit later aan de wieg van acties voor het behoud van de oude begraafplaats in Korte Akkeren.

In 2015 werd Inez Meter benoemd tot ereburger van Gouda. De onderscheiding werd toegekend op de dag dat op de bibliotheek aan Klein Amerika (Chocoladefabriek) een kunstwerk gewijd aan de vroegere Gouwenaar Leo Vroman werd onthuld. Meter is steeds de persoonlijke schakel geweest tussen Vroman en diens geboortestad. Tot aan zijn dood, in februari 2014, heeft zij met hem gecorrespondeerd.

