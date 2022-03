Eerste Stolpersteine in Waddinxveen voor geheim agent Jan Molenaar

Van wieg tot graf Jan (1936-2021) keek The Masked Singer en legde zijn deken goed: 'Toen hoorde ik een zucht en was hij weg’

Toen de in Wedde, in Groningen, geboren Jan Vos met een vriend naar Alphen fietste om te logeren bij een tante van die vriend, bleef dat niet zonder gevolgen. Jan werd verliefd op de dochter des huizes. Ingeburgerd in het westen werd Jan een geliefd persoon die voor iedereen klaar stond.

10 maart