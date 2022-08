Egels hebben het moeilijk in deze hitte: ‘Met een bakje water en kittenbrokken kan je al hulp bieden’

Waarom hebben egels het zwaar?

,,Het is lastiger voor de diertjes om hun kostje bij elkaar te scharrelen. Regenwormen zitten dieper in de grond en er zijn minder slakken en insecten. Ook kunnen ze soms minder makkelijk water vinden. We merken dat in Alphen gelukkig veel minder, er komen nog niet veel vermagerde egels binnen. Veel mensen zijn al gewend een bakje water en wat kittenbrokken in de tuin te zetten. Een rommelig hoekje dat bijen, insecten en tuinvogels aantrekt is ook een goed idee. Daarmee help je egels al heel goed.’’

En dat schoteltje melk wat nogal eens wordt aangeraden?

,,Niet doen! Egels zijn lactose-intolerant. Ze krijgen daardoor een darminfectie. En meelwormen neerzetten is ook niet goed. Daarin zitten stoffen die botontkalking veroorzaken. Daardoor krijgen jonge egels vergroeiingen en krijgen ze een misvormd skelet.’’

Geen zorgen dus?

,,Nou, de echt moeilijke periode voor egels moet nog komen. Dat zijn de maanden september, oktober en november. Zeker bij een warm najaar hebben egels vaak nog een tweede worp, een nestje jongen. In de herfst bouwen de dieren zogeheten bruin vet op voor de winterslaap. Dat kost veel tijd. Daardoor komen jonkies die laat in het seizoen zijn geboren op achterstand te staan. We verwachten straks een golf aan verzwakte egels en zijn ons al aan het vermannen voor die topmaanden.’’

Hoe bereid je je daarop voor?

,,Een heel grote stap vooruit is dat we laatst een dierenambulance van het formaat bestelauto van de Stichting Dierenlot hebben gekregen. Daarmee kunnen we snel en veilig egels in nood ophalen. Maar we zoeken nog wel nieuwe vrijwilligers om telefoontjes aan te nemen en met de ambulance uit te rukken. Verder zijn extra verzorgers heel welkom. We hebben nu ongeveer dertig vrijwilligers, maar meer mensen zou fijn zijn.’’

