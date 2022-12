Eigenaar auto aangehouden na botsing tegen boom; bestuurder zou zijn gevlucht

WOONPAREL Dit sprookjes­ach­ti­ge huis met zeven slaapka­mers zou zomaar als decor van een Disney film kunnen fungeren

Wie diepe zakken heeft en een schitterende karaktervolle woning wil aanschaffen, zou zich eens over het pand aan de Burgemeester Colijnstraat 46 in Boskoop moeten buigen. Het water loopt je in de mond. De prijs is er ook naar: 1,325 miljoen euro kosten koper.

