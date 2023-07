Eigenaar gesloopte Turfmarktkerk heeft recht op 520.000 euro van Gouda

Theo Thijssen­school barst uit zijn voegen, maar leerlingen moeten nog paar jaar tanden op elkaar houden

De openbare Theo Thijssenschool moet nog even op de tanden bijten. Uitbreiding van de school, die nu al uit zijn voegen barst, zit er niet in zolang er achter de school nog een metaalbedrijf is gevestigd. Dat verhuist pas in het voorjaar van 2025 naar bedrijvenpark Coenecoop.