Eigenaar oudste tabakswinkel zoekt opvolger

Midden tussen de twee toonbanken met daarachter de sigarenkistjes, potten tabak en reclameborden waarop rookwaren worden aangeprezen, zit Van Vreumingen keurig gekleed met een sigaar in de hand op de stoel die alles zegt over de manier waarop hij met zijn winkel omgaat. ,,Deze stoel is in 1936 cadeau gedaan door een klant toen de zaak honderd jaar bestond. Mijn opa en vader zaten op die stoel aan het bureau om de administratie te doen. Op een dag zat mijn opa Anton aan zijn bureau en zakte met zijn hoofd op het bureau. Dood. Die stoel heb ik nooit weggedaan. Niet zozeer omdat mijn opa erin is overleden, maar ik ben nu eenmaal 'bewaarderig'. Waarom zou ik een nieuwe stoel kopen als deze nog goed genoeg is?''