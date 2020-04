Eigenaresse van Waddinxveense tapasbar waar 27 man een bon van 390 euro kreeg: ‘Verhalen doen me niets’

Gouwenaar legt leven krijgsge­van­ge­nen bloot: ‘Scheelt mensen jaren ploeteren in het archief’

5:31 Een houten kistje van een voormalige officier, in 2006 gekocht in Alphen, was voor Gouwenaar Eric van der Most het begin van een grootse zoektocht. Nu is er een website met alle namen van Nederlandse militairen die door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog krijgsgevangene werden gemaakt.