Einde aan cameratoezicht op plekken van ontploffing en schietincident in Gouda

Vanwege een ontploffing aan het Margrietplein en een schietincident op het parkeerterrein bij voetbalvereniging Donk hing Gouda op beide plekken een camera op. Aan dat toezicht maakt de gemeente een einde, eerst in het Weidebloemkwartier.

Reden daarvoor is dat zich op beide plekken geen nieuwe incidenten hebben voorgedaan, zo laat de gemeente weten. Op 20 juli werd aan het Margrietplein met een explosief een aanslag gepleegd op een woning. Aan de Nieuwe Donkstraat in Gouda, op het parkeerterrein naast voetbalclub Donk, schoten inzittenden van twee auto’s op 11 mei over en weer met scherp naar elkaar.

Op beide plekken besloot burgemeester Pieter Verhoeve vervolgens tot het instellen van cameratoezicht. Aan het Margrietplein loopt dat nog tot en met deze maandag. ,,Bewoners zijn daarvan op de hoogte gesteld”, volgens een woordvoerder van de gemeente. ,,Ook is dit op een later moment nog opnieuw bevestigd naar één van de bewoonsters die als woordvoerder van de buurt optreedt.”

Schouw

Handhavers van de gemeente en politieagenten nemen het Margrietplein mee in hun surveillanceroute. Verder is de zaak nog in onderzoek bij de politie. Die kan geen vragen beantwoorden.

De camera in de buurt van Donk verdwijnt op maandag 21 november. Dit is medegedeeld aan het bestuur, meldt Gouda. Kort na de schietpartij hielden de gemeente, politie en het bestuur van de voetbalclub een schouw op het terrein. Zo is de verlichting aangepakt en zijn paaltjes neergezet waardoor automobilisten hun auto alleen op bepaalde momenten, zoals tijdens trainingen en wedstrijden, op de hele parkeerplaats kunnen neerzetten.

,,Buiten die momenten is het terrein met de paaltjes in zijn geheel of eenzijdig af te sluiten zodat voertuigen ‘s nachts slechts beperkt op het terrein kunnen komen.” Ook de Nieuwe Donkstraat blijft volgens Gouda onderdeel uitmaken van de surveillanceronde van de politie.

