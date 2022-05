Eindelijk kan het weer! Carnavalsoptocht is terug: ‘We houden wel van een feestje’

Groene Hart in 1945 Biscuits, geconden­seer­de melk, sigaretten, worst en vlees in blik: voedsel­drop­pings voor uitgehon­ger­de Moordrech­ters

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog was een groot deel van het westen van Nederland, in en rond de steden, letterlijk ‘uitgehongerd’. De geallieerden sloten daarom een overeenkomst met de Duitse bezetter om voedsel te mogen droppen. Eén van die droppingen was in Moordrecht, in het kader van ‘Operatie Manna’.

