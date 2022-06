‘Eindelijk’ nieuwe infoborden bij Goudse hotspots

Op zo’n dertig plaatsen in de binnenstad zijn of worden op korte termijn bij monumentale gebouwen of op bijzondere plekken nieuwe ANWB-bordjes opgehangen. De reden is in de meeste gevallen dat de tekst van de vorige exemplaren bijna onleesbaar was geworden of onvolledig. Of omdat er wel erg weinig informatie op stond, zoals bij het stadhuis.