Eindelijk schot in bouwplan duur woonwijkje op verloederd terrein van oude verffabriek

Groene omgeving

Extra verkeersonveiligheid

Hoewel de inrit van het woonwijkje beperkt blijft met 150 extra verkeersbewegingen per dag vrezen omwonenden voor extra verkeersonveiligheid op de voor auto’s doodlopende weg. Ze zullen zich nog over de nieuwe bestemming kunnen uitspreken.

Nadat het kleurrijke familiebedrijf in 1995 in Engelse handen kwam verdween de bedrijvigheid en staan de fabriek en het kantoor leeg. De populaire naam Boonstoppel Verf werd na de verkoop en overname overigens in 1999 weer in ere hersteld.