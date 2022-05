Eíndelijk weer samenzijn met Suikerfeest: 'Ramadan is niet alleen vasten, maar banden met familie aanhalen’

Dit bureau doet onderzoek naar grensover­schrij­dend gedrag bij Ferm Werk

Het externe bureau De Zaak Hermelink gaat onderzoeken of bij Ferm Werk sprake is van een veilige werkomgeving. ledereen die in dienst is bij de uitvoeringsorganisatie, maar ook oud-medewerkers kunnen aan dit onderzoek meedoen.

29 april