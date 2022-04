En dat is nummer drie: wéér een autobrand op het Olympiadeplein in Gouda

De brand brak zaterdagavond rond 23.00 uur uit. De gealarmeerde brandweer had het vuur snel onder controle. Of het om brandstichting gaat, wordt nog onderzocht. De politie heeft nadat het vuur gedoofd was, een steen uit de auto meegenomen. Mogelijk is die gebruikt om een ruit van de auto, een VW, in te slaan, waarna iets brandends in de auto zou kunnen zijn gegooid.