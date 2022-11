Energierekening van 17.000 naar 45.000 euro: kleine musea kijken met angst en beven naar de winter

De Burgemees­ter kukelt uit top 100 beste restau­rants volgens Lekker, Plantage 87 stijgt zeven plekken

Restaurant De Burgemeester in Linschoten is uit de top 100 van het tijdschrift Lekker gekukeld. Het enige restaurant in het Groene Hart dat nog in die lijst staat is Plantage 87 in Oude Wetering.

1 november