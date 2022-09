Enorme schade bij eenzijdig ongeval Zevenhuizen, maar bestuurder is spoorloos

Feestjes mogen met deze nieuwe tijden lager duren, Waddinx­veen wordt dé place to be

Vijf van de zes raadsfracties in Waddinxveen willen dat bijzondere feestjes in cafés en sportkantines vooral in de weekeinden langer kunnen doorgaan. ,,Het maakt het dorp levendiger“, vindt de VVD. De Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) is tegen.

24 september