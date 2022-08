Enthousiasme over plan speelplek voor 12-plussers in Zevenhuizen: ‘Meer speelplekken kan van grote meerwaarde zijn’

In de nieuwbouwwijk Koningskwartier in Zevenhuizen-zuid komt een speelplek die speciaal is bedoeld voor 12-plussers. De gemeente Zuidplas trekt er zeventigduizend euro voor uit. ,,Dit is van zeer groot belang”, zegt Dave Ensberg-Kleikers, directeur-bestuurder van Jantje Beton, die er een meerwaarde in ziet en het plan toejuicht.

,,Een mooie verrassing”, noemde raadslid Mark den Hollander (CDA) het plan toen het bekend werd in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Toch had hij er wel enige vraagtekens bij. Zo vroeg hij zich af of het plan niet ten koste gaat van andere plannen voor speelplekken in Zevenhuizen.

Volgens wethouder Jan Willem Schuurman is dat niet zo. ,,Het kan worden betaald uit de begroting voor de nieuwbouwwijk Koningskwartier en gaat niet ten koste van andere plekken.” De nieuwe speelplek komt aan de rand van de wijk aan de binnenzijde van het geluidsscherm langs de N219, aldus Schuurman. Volgens het college wordt de speelplek zo ingericht dat deze ook aantrekkelijk is voor kinderen buiten het plangebied, een voorwaarde voor de investering van zeventigduizend euro.

Quote Dit is van zeer groot belang voor hun fysieke beweging, hun ontspan­ning en ontlading en het maken van vrienden Dave Ensberg-Kleikers

Den Hollander benadrukte echter dat behalve deze plek aan de rand van het dorp ook speelplaatsen in het centrum van Zevenhuizen moeten worden gecreëerd.

Digitale dansvloeren

Hoe de speelplek in het Koningskwartier precies wordt ingericht is nog niet bekend. Dave Ensberg-Kleikers heeft er wel een idee over. Hij is directeur-bestuurder van Jantje Beton, de landelijke organisatie die zich inzet voor speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren. ,,In het land zien we momenteel veel pumptracks ontstaan.”

Voor een pumptrack ontstond vorig jaar al een spontane actie van een groepje kinderen in Zevenhuizen, dat van de wethouder de toezegging kreeg dat er op dat vlak iets zou gaan komen.

Ensberg-Kleikers: ,,Eerder was de inzet landelijk veelal op skatebanen. Daarnaast zijn er de nodige basketbalveldjes. Ook Cruyff-courts en Krajicek-playgrounds zijn geschikt voor jongeren. Incidenteel zien we ook dat gemeenten rekening houden met de wensen van meisjes. Een leuk voorbeeld hiervan zijn de digitale dansvloeren.”

Buitenspelen

Speelplaatsen specifiek voor 12-plussers zijn niet uniek. ,,Wel zien we dat de gemeentelijke aandacht voor speelplekken voor tieners of jongeren veel minder groot is dan voor kinderen”, aldus Ensberg-Kleikers. ,,Uit ervaring weten we dat gemeenten zich vooral richten op sportplekken en sportvoorzieningen, maar voor lekker buitenspelen of ontspannen in de openbare ruimte is relatief weinig aandacht vanuit gemeenten. We zien ook dat in gemeenten met een jongeren- en kinderraad, zoals Zuidplas, de doelgroep meedenkt over de concrete invulling van de betreffende speelplek.”

Het uitgetrokken bedrag van zeventigduizend euro zegt hem niet zoveel, omdat het nog niet nader ingevuld is. ,,Is het bijvoorbeeld alleen voor de fysieke inrichting of ook voor activiteiten?”

Minder bewegen

Ensberg-Kleikers hecht veel waarde aan het initiatief dat Zuidplas neemt voor 12-plussers. ,,Dit is van zeer groot belang voor hun fysieke beweging, hun ontspanning en ontlading en het maken van vrienden. Zeker, omdat hedendaagse jongeren minder bewegen dan voorgaande generaties. Ook gaan hun motorische vaardigheden achteruit.”

,,Hetzelfde geldt voor hun oogkwaliteiten, Bijziendheid neemt toe. Verder nemen sociale contacten af. Ze zijn meer digitaal dan persoonlijk. Eenzaamheid neemt toe. Meer speelplekken die jongeren aanspreken en die ze zelf écht aantrekkelijk vinden, kan daarbij van grote meerwaarde zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.