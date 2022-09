Eraj ontsnapte ternauwernood aan de taliban, zijn familie bleef achter: ‘Ze zijn daar niet veilig’

Enthousias­me over plan speelplek voor 12-plus­sers in Zevenhui­zen: ‘Meer speelplek­ken kan van grote meerwaarde zijn’

In de nieuwbouwwijk Koningskwartier in Zevenhuizen-zuid komt een speelplek die speciaal is bedoeld voor 12-plussers. De gemeente Zuidplas trekt er zeventigduizend euro voor uit. ,,Dit is van zeer groot belang”, zegt Dave Ensberg-Kleikers, directeur-bestuurder van Jantje Beton, die er een meerwaarde in ziet en het plan toejuicht.

