Exaltolaan in Moordrecht niet langer onvindbaar: bordje na weken terug

Na de zomervakantie maken Zuidplas en BPD ook nieuwe afspraken over het groenonderhoud, stelt Kamp. ,,Nu zie je duidelijk waar de gemeentegrond eindigt. Het gras staat daar hoger, want de gemeente stopt er met maaien."

Het terugplaatsen van de bordjes is een ‘goede eerste stap’, vindt Kamp. Maar het vingerwijzen dat daaraan vooraf ging, vindt hij symptomatisch. ,,Zaterdagavond rent mijn zoontje naar buiten en viel hij over betonblokken, vlak voor onze deur. Daarin moet een boom worden geplant. Ook dat is onderwerp van getouwtrek. Net als een brandgang bij ons achter, die was verzakt. Al is dat inmiddels verholpen. Maar ook daarbij wees de projectontwikkelaar naar de aannemer, en die op zijn beurt weer naar de gemeente."